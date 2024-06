Pastore non ha dubbi: «Se non si dovesse trovare una soluzione per Zirkzee sarebbe molto GRAVE». Le dichiarazioni

Il giornalista Pastore ha parlato a Euro Cronache per analizzare il futuro di Joshua Zirkzee accostato al calciomercato Milan.

PAROLE – «Ogni giorno ne esce uno. Ieri c’era Abraham per il Milan, altri nomi abbastanza discutibili, i soliti. Non so, il discorso è sempre in alternativa a Zirkzee, per il quale non abbiamo più saputo notizie, e dovrebbe essere una buona notizia per il Milan che si sia fermato il tormentone, con il giocatore che è in Nazionale anche se di fatto sia destinato a chiudere l’Europeo con zero minuti. Poi penso che insomma, rimango sulle mie posizioni: il giocatore ha già l’accordo sull’ingaggio, su tutto, ed è soltanto una questione di vil danaro, di tre quattro milioni, trovo scontato il trovare una soluzione. Se non si trovare sarebbe molto grave per il Milan».