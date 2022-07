Passione per le musica? La spiegazione di Adli

Yacine Adli ha spiegato i motivi della sua grande passione per la musica: il centrocampista suona molto bene il pianoforte

Ai microfoni di Milan Tv, Yacine Adli ha spiegato i motivi della sua grande passione per la musica:

«Sono appassionato di musica perchè mio padre aveva iscritto, me, mia sorella e mio fratello a una scuola di musica. Infatti ho suonato violino per 4 anni, mia sorella suona il pianoforte e io la guardavo molto. Per questo ho una grande passione per il pianoforte e la musica».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE