Pasquale Marino a Internews24: «Milan-Juve? La gente che va allo stadio vuole divertirsi». Le sue parole sulla partita di campionato

Pasquale Marino, grande tecnico che ha allenato in Serie A e Serie B, ha rilasciato un suo commento su Milan-Juventus a Internews24. Di seguito le sue parole

«Parlo in generale, la gente va allo stadio perché il calcio dà sempre emozioni e l’emozione più grande è il gol. Da questo punto di vista credo che noi lavoriamo per lo spettacolo, la gente va allo stadio, paga e si vuole divertire. Il 4 a 4 ha dato tante emozioni, a prescindere che ci siano stati degli errori o meno, e lo preferisco sempre perché quantomeno c’è stato divertimento. Milan–Juve ad esempio è stata una partita molto bloccata ed emozioni ce ne sono state poche. Ad di là dei gol che non ce ne sono stati, non ho visto nemmeno tante occasioni da gol. Io preferisco sempre quel tipo di risultati, al netto che uno poi corregge gli errori, però se fai 4 gol significa che crei e hai una mentalità propositiva. Per il tipo di calcio che ho sempre cercato di fare è basilare».