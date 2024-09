Le PARTITE di Serie A di OGGI: occhi del Milan sul Torino che può conquistare il PRIMO posto: la squadra di Vanoli PRONTI al big match contro...

Il calendario di Serie A di oggi: cinque partite in totale ma occhi del Milan puntati sulla sfida del Torino

Oggi in scena ben cinque partite di Serie A. Gli occhi del Milan seguiranno attentamente la gara del Torino di Vanoli che ospiterà la Lazio di Baroni. Granata che in questo momento si trovano a pari punti in classifica con i rossoneri e con l’Inter, ma in caso di vittoria o di pareggio tornerebbero al primo posto dove ora si trova in solitaria la Juventus. Ecco il programma:

29/09/2024 Domenica 12.30 TORINO-LAZIO DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 COMO-HELLAS VERONA DAZN

29/09/2024 Domenica 15.00 ROMA-VENEZIA DAZN

29/09/2024 Domenica 18.00 EMPOLI-FIORENTINA DAZN/SKY

29/09/2024 Domenica 20.45 NAPOLI-MONZA DAZN