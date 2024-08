Parma Milan, una partita tutt’altro che FACILE: Fonseca avvisa i rossoneri sui RISCHI del match. Le parole in conferenza stampa

Non sarà una partita da sottovalutare per il Milan contro il Parma. Fonseca in conferenza stampa ha avvisato i rischi del match con le qualità dei gialloblu.

PARMA «Questa squadra ha un’identità forte e aggressiva difensivamente e aggressiva in contropiede, gli esterni sono pericolosi, e dobbiamo fare attenzione. Sono combattivi e aggressivi non ho dubbi che sarà una partita difficile»

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA PRE PARMA MILAN