Parma Milan, la moviola dei giornali: «Giusto annullare il gol a Bonny, ma mancano due gialli»

Parma Milan, la moviola dei giornali: «È giusto annullare il gol a Bonny, ma mancano due cartellini gialli»

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui casi da moviola della sfida tra Parma e Milan, gara andata in scena ieri sera al Tardini e vinta dai padroni di casa 2-1.

L’1-0 di Man non ha vizi, mentre i colpi sul piede (strisciato di Calabria a Valeri, quasi pieno di Theo a Man) sono più da giallo. Sacchi valuta bene i duelli in mezzo, corrette le ammonizioni a Pavlovic ed Emerson Royal così come la segnalazione di fuorigioco a Bonny.