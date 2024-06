Panchina Milan, spunta il RETROSCENA: Ibrahimovic voleva lui al posto di Fonseca. Il NOME fatto da Tuttosport

Spunta un retroscena per quanto riguarda la panchina del Milan che, salvo clamorosi colpi di scena, verrà affidata a Paulo Fonseca per le prossime due stagioni (con opzione sulla terza).

Secondo a quanto si apprende dal quotidiano Fonseca non sarebbe stato un nome proposto da Ibrahimovic, che invece avrebbe puntato volentieri su Van Bommel (tecnico che si è messo in mostra con l’Anversa e in uscita dal club belga).