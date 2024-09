Pallone d’oro, il dato PARLA CHIARO: riguarda anche il MILAN. Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Manca sempre meno all’assegnazione del Pallone d’oro per la stagione 2024/2025. Questa, comunque andrà, sarà un’edizione storica perché né Messi né Cristiano Ronaldo figurano tra i 30 migliori calciatori al mondo.

Non figurano, però, neanche giocatori del Milan. In particolare non è presente nessun giocatore della nazionale italiana in questa speciale classifica. I rappresentanti della Serie A sono Calhanoglu, Lautaro Martinez, Hummels, Dovbyk e Lookman.