Palladino AVVISA il Milan: «La Fiorentina merita SODDISFAZIONE, questi ragazzi sono INTELLIGENTI». Le dichiarazioni

Palladino ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina New Saints. Ecco le sue dichiarazioni anche in vista della partita di domenica sera contro il Milan.

SCELTE DI FORMAZIONE – «Questi sono ragazzi molto intelligenti, possono giocare sia 3-4-3 con questi interpreti che 4-2-3-1, oggi partiamo così. Con un po’ di emergenza dietro, Moreno è alla prima partita ufficiale, Biraghi fa il centrale difensivo, l’ha fatto in passato al Pescara e mi hadato buone risposte e grande disponibilità. Ma anche Ikone si puo abbassare nella linea dei 4 centrocampisti. Abbiamo raggiunto la maturità per cui possiamo cambiare anche sistema di gioco durante la partita».

COME SI TORNA A SORRIDERE – «Con prestazioni, risultati, lavoro settimanale e quotidiano che questi ragazzi fanno. Non sono parole di circostanza, ma parole sincere. Non so mentire davanti alle telecamere, dico quello che vedo e quello che penso di questi ragazzi che sono straordinari. Ho detto che meritano soddisfazione stasera. Tanti giocatori hanno trovato meno spazio e stasera hanno l’opportunità di sfruttare le occasioni e hanno tante motivazioni. Meritiamo di fare una prestazione importante da squadra con slancio, qualità e determinazione».