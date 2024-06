Palladino, l’ex obiettivo Milan si presenta alla Fiorentina: «Qui grazie a Galliani e Berlusconi»

Le parole di Raffaele Palladino, ex obiettivo del Milan, nuovo allenatore della Fiorentina, nella conferenza stampa di presentazione

Raffaele Palladino, accostato al Milan in passato per il dopo Pioli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina:

RINGRAZIAMENTI – «Ci tenevo ad aprire la conferenza io, se sono qui oggi a Firenze in questa grande società è motivo di orgoglio. Sono davvero molto emozionato di rappresentare questa società. I ringraziamenti vanno fatti anche al Monza, anche merito loro e dell’opportunità di allenare in Serie A se sono qui. Do merito al presidente Berlusconi, ha creduto sempre in me: sono stato il suo ultimo allenatore e lo terrò nel cuore a vita. Ringrazio il dottor Galliani, un maestro calcistico e umano per me. Mi rendo conto che arrivo in una società con grandissimi tifosi e in un ambiente fantastico».

