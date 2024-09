Pagelle Rimini Milan Futuro: i VOTI ai protagonisti del match valido per la quinta giornata del campionato di Serie C

I voti dei protagonisti del match Rimini Milan Futuro, valido per la quinta giornata del campionato di Serie C, terminato 1-0 in favore dei padroni di casa grazie al gol di Cernigoi.

MILAN FUTURO: Nava 6; Jimenez 6, Coubis 5.5, Minotti 5.5, Bartesaghi 5.5 (85′ Bozzolan SV); Sandri (78′ Longo SV), Hodzic (46′ Liberali 6.5); Cuenca 6 (78′ Fall SV), Zeroli 6, Traorè 6 (85′ Sia SV); Camarda 6. All. Bonera 5.5