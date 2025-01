Pagelle Milan Parma: Pavlovic muro, Chukwueze decisivo VOTI

Condividi via email

Pagelle Milan Parma: tutti i voti ai giocatori rossoneri dopo il match di San Siro contro i ducali

I voti ai giocatori del Milan dopo la vittoria contro il Parma

TOP: Pavlovic

FLOP: Morata

Maignan 7: Compie due miracoli, incolpevole sui gol

Calabria 6: Una buona chiusura nel primo tempo ma serve di più – 78′ Jovic sv

Gabbia 5.5: Non sempre preciso

Pavlovic 7.5: Il migliore in campo, ottimo in difesa e decisivo in attacco

Theo Hernandez 5: La scivolata apre la partita in favore del Parma – 46′ Bartesaghi 7: Cambia in meglio il match

Musah 5.5: Confusionario e spesso fuori posizione

Fofana 5.5 – L’ammonizione lo condiziona – 56′ Chukwueze 6.5: Il gol decisivo all’ultimo è un grande merito

Pulisic 6.5: Solita ottima partita e infallibile dal dischetto

Reijnders 6.5: Oltre al gol fa poco ma dà la scossa nel finale

Leao 5.5: Partita opaca – 46′ Bennacer 6: In mezzo al campo mette ordine

Morata 5: Praticamente sempre in fuorigioco – 56′ Abraham 5.5: Non si vede praticamente mai