Origi: «Saelemaekers? Ci ho parlato, adora il Milan»

Divock Origi ha confessato di aver parlato anche con Alexis Saelemakers prima del suo trasferimento al Milan: le sue parole

Ai microfoni di Milan Tv, Divock Origi ha parlato così di Alexis Saelemaekers:

«Con Alexis avevo parlato prima di scegliere il Milan, gli ho fatto alcune domande sul club e chiaramente lui ha parlato molto bene della squadra. Adora il Milan e si vede. Per me è stato molto importante parlare anche con il management, con il mister per capire subito cos’è il Milan».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE