Origi Milan, il belga via a zero? Lui intanto sta valutando queste tre OPZIONI per il futuro. Gli aggiornamenti e le novità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Divock Origi, attaccante in uscita dal Milan che come noto non fa parte del nuovo corso targato Fonseca.

Il belga ha ricevuto il via libera a trattare anche a zero con altre società. Per lui si sono fatte avanti società che militano nel campionato turco, oltre che da MLS e Premier League. Sono attese novità a breve.