Origi Milan, la comunicazione del giocatore spiazza i rossoneri! Decisione presa, non ci sono margini

Origi Milan, il belga non ha nessuna intenzione di trasferirsi a gennaio e l’ha comunicato al club rossonero. La situazione

Come riferito da calciomercato.com, resta ingarbugliata nel calciomercato Milan la situazione di Origi.

PAROLE – «Nonostante le tante voci, il giocatore non ha aperto alla rescissione consensuale e vuole restare fino alla fine. Davanti a lui – e al Milan – dunque si prospetta un altro anno e mezzo in cui l’attaccante continuerà ad allenarsi a parte, senza contribuire alle fortune dei rossoneri. A gennaio non si registrano movimenti e novità per il belga la cui situazione potrebbe però cambiare a giugno quando, entrando nel suo ultimo anno di contratto, potrebbe aprire a un accordo con il Milan che gli consentirebbe di liberarsi in anticipo rispetto alla scadenza del contratto».