Origi Milan, SPUNTA l’ipotesi che CHIUDE il rapporto coi rossoneri! Cosa può SUCCEDERE

Origi-Milan, spunta l’ipotesi che può chiudere il rapporto con il club rossonero: idea rescissione senza particolari offerte

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Divock Origi resta chiaramente in uscita nell’attuale calciomercato Milan. Al momento il centravanti belga ha rifiutato tutte le destinazioni, comprese le ultime ipotesi legate ad un possibile trasferimento in Turchia.

L’ex Liverpool spera ancora nella Premier League ma senza particolari proposte allettanti potrebbe prendere quota anche l’idea di rescindere il contratto in scadenza a giugno del 2026 da 4.5 milioni di euro netti, bonus inclusi.