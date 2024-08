Origi Milan, il belga OSTACOLA i piani dei rossoneri sul mercato: il suo caso è un PARADOSSO! Gli scenari per il futuro

Il futuro di Divock Origi è un vero grattacapo per il mercato Milan, che da tempo gli ha spiegato come non faccia parte dei piani del club per il futuro, ma nonostante ciò l’attaccante non sembra così voglioso di andar via.

Il suo probabilmente è il caso più paradossale tra quelli relativi agli esuberi rossoneri. Come ricorda calciomercato.com, il calciatore ha già rispedito al mittente la proposta ricevuta dal Trabzonspor e spera che si possa muovere qualcosa dall’MLS per poter dire addio al diavolo.