Ordine sulle scelte del Milan: «Fonseca è stato un rischio. C'erano altre candidature che...»

Le dichiarazioni di Franco Ordine sulle scelte del Milan estive: «Fonseca è stato un rischio. C’erano altre candidature che…»

Ecco il commento rilasciato dal giornalista Franco Ordine sulle colonne del Corriere dello Sport riguardo la scelta del Milan di puntare in estate su Paulo Fonseca.

PAROLE – «Cominciamo dalla scelta estiva di Fonseca, ignorando altre candidature cavalcate da critica e tifoseria (Antonio Conte, nda): sapevano bene a casa Milan che andavano incontro a un bel rischio. L’eventuale flop sarebbe ricaduto sì sulle spalle di Fonseca, ma avrebbe coinvolto proprio coloro che lo hanno scelto, offrendogli la panchina in cambio di un mercato a scatola chiusa, deciso e realizzato dal club.

Fonseca ha ignorato per troppe settimane che il problema numero uno del gruppo era ed è rimasto l’equilibrio, oltre che la capacità di difendere meglio nei singoli. Ha compiuto progressi rari, a singhiozzo, inframezzati da disattenzioni clamorose come quella di Bergamo. Non è la prima, non sarà nemmeno l’ultima a dispetto della crescita esponenziale di Gabbia e Thiaw».