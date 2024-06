Olanda Francia 0-0: la PARTITA dei rossoneri impegnati e degli obiettivi del Milan, come hanno giocato

Si è conclusa la seconda giornata di Euro 2024 con il pareggio tra Francia e Olanda, la partita dei rossoneri impegnati e degli obiettivi di mercato del Milan

Non vanno oltre lo 0-0 Olanda e Francia nella seconda giornata di Euro 2024. Secondo clean sheet consecutivo per Maignan, autore anche oggi di più di un intervento decisivo. Buona anche la prova di Theo Hernandez in costante spinta sulla sinistra e in campo per tutti i 90′ più recupero. Entra solo nel finale Giroud.

Nell’Olanda invece Depay, obiettivo del calciomercato Milan, in campo 79′ e murato in maniera decisiva proprio da Maignan sull’azione che ha portato poi al gol annullato a Simons per fuorigioco. Partitona di Reijnders, ha completato 27 passaggi su 27 ( 100%). In panchina invece Zirkzee