Okafor Milan, scoppia il CASO per il suo mancato impiego? Tami rassicura: le sue parole

Il direttore delle squadre nazionali svizzere, Pierluigi Tami, è intervenuto così sul mancato utilizzo finora di Okafor del Milan ad Euro2024

Continua a far discutere il mancato impiego di Noah Okafor con la Svizzera: di fatto l’attaccante del Milan non ha ancora cominciato il suo Europeo, non essendo mai utilizzato nelle prime 3 uscite della propria nazionale. Intervenuto su 20 Minuti, il direttore delle squadre nazionali svizzere Pierluigi Tami prova a fare chiarezza sulla questione.

PAROLE – «Per coloro che vengono utilizzati di meno è sempre una sfida. A ogni grande torneo ci sono spesso cinque o sei calciatori che non giocano nemmeno un minuto. Ma in qualità di giocatore devi cogliere al volo l’opportunità quando si presenta. In ogni caso è normale non essere contenti, ma bisogna accettarlo, continuare a lavorare e supportare i compagni. In questo momento chi non è ancora sceso in campo si è sempre comportato bene».