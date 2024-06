Okafor Milan, SCOPPIA il caso per l’attaccante rossonero: 90′ in panchina in Svizzera Germania. Le ultime dall’Europeo

È proprio il caso di dirlo, tre indizi fanno una prova: Noah Okafor sembra essere ai margini del ct della Svizzera, Murat Yakin, che ha lasciato l’attaccante del Milan in panchina per tutti i 90 minuti del match pareggiato stasera contro la Germania.

Dall’inizio di Euro2024, l’attaccante rossonero non è mai sceso in campo nemmeno un minuto: rimasto seduto in panchina per tutte e tre le gare, preferendogli diversi compagni di squadra e di reparto. La nazionale svizzera è qualificata agli Ottavi di Finale della competizione, da capire se il calciatore potrà avere più spazio nel proseguo.