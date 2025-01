Okafor Milan, emergono i clamorosi dettagli del mancato trasferimento dello svizzero al Lipsia: cosa è successo realmente

Importante ricostruzione fatta dalla Gazzetta dello Sport sul mancato addio nell’attuale calciomercato Milan, con direzione Lipsia, di Noah Okafor.

Nessun infortunio, ma Noah Okafor non sarà un nuovo calciatore del Lipsia. L’attaccante svizzero era volato nei giorni scorsi in Germania per sostenere le visite mediche, ma dopo i test il club tedesco ha fatto dietrofront, mandando a monte l’affare che prevedeva due milioni di euro al Milan per il prestito oneroso fino a giugno e la possibilità di esercitare l’opzione per il riscatto in estate a 26 milioni. Okafor tornerà così a Milano, ma i rossoneri sono convinti di

riuscire a trovare un’altra sistemazione al 24enne da qui alla fine del mercato di riparazione.

Lo svizzero ha giocato l’ultima partita il 15 dicembre (Milan-Genoa 0-0, subentrando dalla panchina), prima di infortunarsi al polpaccio. Problema fisico che aveva poi risolto proprio nei

giorni precedenti al trasferimento al Lipsia, dopo aver saltato le ultime gare del 2024 e la Supercoppa in Arabia Saudita. Ovvio non potesse essere al top della condizione. Il tecnico della squadra tedesca, Marco Rose, aveva però chiesto alla sua dirigenza un attaccante pronto all’uso già per la delicata trasferta di stasera in casa dello Stoccarda. Appuntamento a cui Okafor non avrebbe potuto partecipare, necessitando prima della classica «riatletizzazione» post infortunio.

Per questo motivo, il Lipsia ha deciso di non procedere alla finalizzazione dell’operazione con il Milan. Come detto, in via Aldo Rossi sono comunque convinti di poter trovare una nuova squadra per Okafor prima del 3 febbraio, gong di fine mercato invernale. È

un attaccante giovane (classe 2000), dal sicuro talento e dalla buona esperienza internazionale, sia con i club per cui ha militato in carriera che con la nazionale svizzera.

L’uscita di Okafor è fondamentale nel liberare un posto nelle liste Uefa per la Champions.