Okafor Milan, è lui il possibile sacrificato della sessione di gennaio? Spunta il prezzo ma... Ultimissime

Okafor Milan, l’attaccante svizzero potrebbe essere il grande sacrificato della sessione di gennaio: decide Conceicao

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan di gennaio non sarà attento solo alle possibili occasioni in entrata.

Il club rossonero non ha ancora ricevuto delle offerte vere per quei calciatori che possono essere segnalati come in uscita. Noah Okafor, ad esempio, non ha reso per quello che si sarebbero aspettati in quel di Milanello ma anche per lui sarà importante il parare di Sergio Conceiçao. La valutazione sarà di circa 15 milioni di euro.