Okafor Milan, il 2024 è già finito: l’infortunio è più grave del previsto. I dettagli sulle condizioni dell’attaccante svizzero

Il 2024 di Okafor è già finito dopo l’infortunio al polpaccio (lesione) rimediato all’indomani della partita col Genoa.

In base a quanto reso noto da Luca Bianchin via Twitter, infatti, l’attaccante svizzero del Milan dovrà stare fermo per almeno 3-4 settimane. Resta da capire se Okafor riuscirà a tornare a disposizione di Fonseca per la Supercoppa Italiana (prima partita con la Juve il 3 gennaio).