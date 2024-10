Okafor Milan, Fonseca ribadisce la fiducia nei suoi confronti: sulle voci di cessione a gennaio...

Okafor Milan, non si placano le voci di cessione del calciatore svizzero. Fonseca ha le idee chiare: le ultimissime notizie

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, uno dei nomi in bilico nel calciomercato Milan del prossimo gennaio è quello di Noah Okafor. L’attaccante svizzero, da dopo il gol al Torino alla prima giornata, non sta trovando particolare spazio.

Il numero 17, però, gode di grande stima da parte di Fonseca. Okafor, infatti, potrebbe addirittura partire da titolare nella prossima sfida contro l’Udinese. Le voci sul futuro, dunque, si rimanderanno con ogni probabilità a fine stagione.