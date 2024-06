Okafor Milan: zero minuti con la Svizzera all’Europeo! Futuro in rossonero in bilico, il RISCHIO da evitare

In casa Svizzera scoppia il caso Okafor. L’attaccante del Milan mai in campo a Euro 2024, futuro rossonero in bilico, il rischio da evitare

Caso Okafor. Nella Svizzera qualificata agli ottavi prossima avversaria dell’Italia a Euro 2024 non ha ancora trovato spazio . Il c.t. Murat Yakin ha concesso minuti a quasi tutti i suoi attaccanti, non considerando di fatto il rossonero.

Le qualità dell’attaccante – comunque venute fuori nella prima stagione al Milan, anche se a sprazzi e spesso a gara in corso – faticano a trovare la casella giusta nella Svizzera disegnata da Yakin.

Eppure il rapporto Okafor-Yakin era nato sotto una buona stella: mise in crisi proprio gli azzurri nella sfida decisiva di Roma fornendo l’assist per Widmer ed è stato lui a sbloccare la partita contro la Bulgaria che è valsa la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 alle spese ancora una volta della nostra Nazionale. Si pensava che i rossocrociati avessero trovato il centravanti del futuro ma così non è stato.

Da quel che filtra dal ritiro svizzero, Okafor non avrebbe mostrato un’attitudine tale in allenamento da far ricredere il commissario tecnico che già di default non stravede per lui. Perché l’ha convocato, allora? Fondamentalmente per avere più soluzioni in attacco.

Scenario che crea delle riflessioni sul futuro dello svizzero in rossonero anche in casa Milan. Il club è alla ricerca di un nove dopo Giroud e la rivoluzione in attacco potrebbe includere anche l’addio di Okafor.

Tuttavia c’è un aspetto da considerare. Mettere il suo futuro a rischio potrebbe essere più uno svantaggio che un vantaggio per il club. Okafor ha giocato 28 partite in Serie A con 6 gol e un assist in soli 891 minuti giocati, molti dei quali in cui è partito come esterno e non come punta. Facendo un rapido calcolo, lo svizzero ha segnato col Milan un gol ogni 148,5 minuti. Una media buonissima per un giocatore che non ha mai avuto il pieno supporto di Stefano Pioli, almeno dal punto di vista delle presenze.

Con l’arrivo di Fonseca, Okafor potrebbe prendere sempre più minuti e presenze. Cederlo, anche solo in prestito, rischia di rivelarsi molto rischioso: i rossoneri rischierebbero un De Ketelaere 2.0. Il Milan riflette, Okafor spera in un suo impiego nel match da dentro o fuori di sabato per poi giocarsi le sue carte in rossonero nella nuova stagione. Il futuro è adesso, nessuno può sbagliare la sua mossa.