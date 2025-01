MN24 – Okafor Milan, lo svizzero è atterrato a Lipsia: il programma completo

Condividi via email

Okafor Milan, l’attaccante svizzero è arrivato in Germania. Nelle prossime ore sarà completato il suo passaggio al Lipsia

Noah Okafor è sbarcato a Lipsia, in Germania era atteso dalla dirigenza del club tedesco. L’attaccante svizzero si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il nuovo contratto con la squadra di Bundesliga. Si sblocca così il calciomercato in uscita del Milan.

Affare in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. L’ufficialità potrebbe arrivare tra oggi e domani.