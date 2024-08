Ogbus Milan, i rossoneri PIOMBANO sulla giovane stella del Friburgo! La RISPOSTA dei tedeschi

Il Milan sarebbe sulle tracce del giovane difensore elvetico Bruno Ogbus, attualmente in forza al Friburgo, in Bundesliga

Un’indiscrezione proveniente dalla Germania rivela l’interesse del calciomercato Milan per Bruno Ogbus, giovane difensore centrale svizzero classe 2005 del Friburgo.

La notizia, riportata da Dennis Bayer di Sky Sport Germania, indica che il club rossonero avrebbe già fatto un tentativo per acquisire il giocatore, ma la proposta è stata respinta dal Friburgo, che considera Ogbus un elemento chiave per il futuro e non intende cederlo.