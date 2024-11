Nuovo stadio Milan a San Donato, l’ultimo aggiornamento fa felice Cardinale! Gli aggiornamenti

Nuovo stadio Milan a San Donato, prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo impianto rossonero: tutti gli aggiornamenti

Come riferito da Calcio e Finanza, prosegue l’iter per il nuovo stadio del Milan a San Donato:

PAROLE – «Il progetto dello stadio del Milan entra nel vivo della fase di valutazione ambientale. A metà ottobre infatti il Comune di San Donato ha pubblicato sul portale regionale SIVAS il documento di scoping della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla variante al Piano integrato d’intervento San Francesco. La pubblicazione del documento – che inquadra il progetto in relazione al contesto ambientale circostante, identificando gli aspetti chiave che saranno oggetto di analisi nelle fasi successive – apre la fase di valutazione ambientale. Che ora entra nel vivo, visto che entro le 10.30 di oggi dovevano essere trasmesse le osservazioni sul tema ambientale, attraverso la cosiddetta Conferenza di Valutazione. Chi sono i soggetti potenzialmente coinvolti? In attesa di scoprire chi effettivamente ha inviato le sue osservazioni, nelle scorse settimane il Comune di San Donato ha indicato una serie di «Enti territorialmente interessati» e «Soggetti competenti in materia ambientale» da invitare alla Conferenza di Valutazione. In particolare si tratta di»:

Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati:

Agenzia interregionale del Fiume Po (AIPO)

Autorità di bacino del Fiume PO

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della Lombardia, Dipartimento di Milano;

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) MILANO Città metropolitana

Ministero della Cultura – Segretariato regionale per la Lombardia

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Città metropolitana di Milano

Parco Agricolo Sud Milano

Regione Lombardia, Direzioni Generali: Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste; Ambiente e Clima; Cultura; Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica; Infrastrutture e Opere Pubbliche; Presidenza; Sicurezza e Protezione Civile; Sviluppo Economico ; Territorio e Sistemi Verdi; Trasporti e Mobilità Sostenibile; Turismo, Marketing territoriale e Moda;Università, Ricerca, Innovazione; Welfare Città Metropolitana di Milano;

Comuni confinanti: Comune di Milano; Comune di Peschiera Borromeo; Comune di Opera; Comune di Locate Triulzi; Comune di Mediglia; Comune di san Giuliano Milanese

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi

Inoltre, sono stati indicati una serie di soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale, ovverosia dalle associazioni di categoria a soggetti gestori di servizi pubblici fino alle associazioni di cittadini che possano subire gli effetti della procedura decisionale in materia ambientale o che abbiano un interesse in tale procedura. In particolare si tratta di:

Croce Rossa Italiana sez. San Donato

Legambiente Lombardia e Sezione di San Donato Milanese

WWF Lombardia e WWF Martesana Sud Milano

Fondo Ambiente Italiano (FAI)

Italia Nostra

LIPU

ANCI Lombardia

VIGILI DEL FUOCO

CARABINIERI

POLIZIA

GUARDIA DI FINANZA

Italgas

Amiacque Spa

CAP Holding Spa

Terna Rete Italia Spa

Consorzio Gestione Cavo San Donato

Consorzio Gestione Roggia Vettabbia

Autostrade per l’Italia

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.A

Auto Guidovie Italiane S.p.A.

Trenord S.r.l.

Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi

Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Milano

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Milano

Ordine dei Geologi della Lombardia

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF)

Fondazione Lombardia per l’Ambiente (FLA)

CGIL

CISL

UIL

Comitato No Stadio a San Donato Milanese

Monastero S. Maria di Chiaravalle

Associazione GreenSando

Associazione Piliamo la Terra

Associazione CasciNet Parco della Vettabbia

Amici parco Nord milano

Associazione rete dei Comitati

Associazione ASSIA

Associazione NOI

Associazione Sando Calling