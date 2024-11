Nuovo stadio Milan a San Donato, la mossa del club rossonero spiazza i tifosi! Indiscrezione da urlo, cosa può succedere

Nuovo stadio Milan a San Donato, se non se ne farà nulla i rossoneri rimborseranno al Comune le spese per le consulenze e le pratiche amministrative

Importante aggiornamento sul possibile nuovo stadio del Milan a San Donato, l’iter del quale sta proseguendo parallelamente alla possibilità di rimanere a San Siro.

Se non se ne farà nulla, la società Sportlifecity, partecipata al 90% dal club di via Aldo Rossi, rimborserà al Comune le spese per consulenze e pratiche amministrative. Lo riferisce Il Giorno.