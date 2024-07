Nuovo stadio Milan a San Donato, ANNUNCIO dell’assessore Mistretta! Quando può aprirsi il tavolo di lavoro

Nuovo stadio Milan a San Donato: le parole dell’assessore Mistretta su quando può aprirsi il tavolo di lavoro Le dichiarazioni

L’assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità, Massimiliano Mistretta, ha svelato a Il Cittadino le ultime novità relative alla costruzione del nuovo stadio del Milan nell’area San Francesco di San Donato Milanese. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Riguardo la proposta di variante per la realizzazione dello stadio del Milan nell’area San Francesco, da parte dell’amministrazione comunale l’obiettivo è quello di aprire il tavolo di lavoro, con cui verrà dato avvio l’iter dell’Accordo di programma, entro la fine di luglio. Pertanto, prima della pausa di agosto, verrà insediato il Comitato per l’Accordo di programma, a cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni coinvolte, nonché la segreteria tecnica, che prevede la presenza delle figure tecniche di singoli enti che per San Donato sarà il dirigente Domenico Martini».