Nuovo stadio Milan, retroscena clamoroso su San Donato: la notizia fa discutere. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Come riferito da Il Giorno il Milan, in caso di mancata costruzione dello stadio a San Donato, la società rimborserà al Comune le spese per consulenze e pratiche amministrative. Tutto l’ambiente rossonero sembra, dunque, concentrare le proprie attenzioni su quest’area, come affermato recentemente da Scaroni.

LE PAROLE – «Se Milan e Inter fanno uno stadio nel 2030 dev’essere il più bello del mondo. Non è San Siro iconico, sono Milan e Inter che hanno reso San Siro iconico. Siamo contenti di rimanere a San Siro, è ben collegato ed è casa nostra. Noi teniamo ben aperta la porta di San Donato».