Nuovo stadio Milan, i monaci dell’abbazia di Chiaravalle COSTRETTI a un trasloco forzato! Il MOTIVO delle accese proteste da alcuni cittadini di San Donato

Il Milan procede, con tutti i passi necessari, verso il via libera tanto atteso per la costruzione del nuovo stadio che dovrebbe sorgere nell’area San Francesco di San Donato, già acquistata dal club rossonero.

Secondo quanto riportato dal settimanaleVenerdì di La Repubblica, la costruzione del nuovo impianto rossonero, però, costringerebbe i monaci che abitano l’abbazia cistercense di Chiaravalle a un trasloco forzato. L’eventuale impianto non sorgerebbe sui terreni dell’Abbazia, ma sarebbe comunque a 800 metri in linea d’aria. Ed è proprio il motivo, che nelle settimane scorse, ha acceso le proteste di alcuni cittadini di San Donato, e non solo, da subito contrari al nuovo stadio rossonero.