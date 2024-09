Nuovo stadio Milan, non SOLO derby! Prende QUOTA questa IPOTESI, Sala AVVISATO e tifosi INCREDULI

Nuovo stadio Milan, non solo derby! I due club sono ormai convinti di costruire il nuovo stadio insieme. Tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Milan e Inter non si affronteranno solo questa sera nel derby delle 20:45 e valido per la quinta giornata di Serie A. I due club stanno lavorando anche fuori dal campo per quanto riguarda il tema del nuovo stadio e, dopo aver verificato l’impossibilità di ristrutturare San Siro, hanno ormai deciso di costruire comunque insieme il nuovo impianto.

La idee sono sostanzialmente due e Sala è stato avvisato: costruire un nuovo stadio accanto all’attuale San Siro, e rimanendo così a Milano, oppure costruirlo insieme a San Donato, progetto nel quale i rossoneri sono decisamente molto avanti.