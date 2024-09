Nuovo stadio Milan, il sindaco di Rozzano ANNUNCIA: «L’intenzione dell’Inter è CHIARISSIMA». Rossoneri vigili

Nuovo stadio Milan, il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, ha fatto il punto sull’impianto dell’Inter: le dichiarazioni

Intervistato da Il Giorno-Milano, il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, ha fatto il punto sul nuovo impianto dell’Inter. Milan vigilie:

PAROLE – «L”opzione A dell’Inter è sempre stata lo stadio a Milano, ma l’ipotesi di un impianto a Rozzano non è tramontata definitivamente. La prelazione vale fino a gennaio 2025 e non mi risulta che abbiano comunicato alla proprietà di voler recedere. Terranno aperte tutte le piste finché non prenderanno una decisione definitiva».