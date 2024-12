Nuovo stadio Milan, Letizia critica Scaroni: «San Donato altra presa in giro! Tanto vale fare questa cosa»

Nuovo stadio Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha criticato le parole di Scaroni sulla decisione del club di rimanere a San Siro

Intervenuto sul proprio profilo di X, Francesco Letizia, noto giornalista, ha commentato in questi termini le parole di Scaroni, presidente del Milan, sulla decisione del club rossonero di rimanere a San Siro considerando ora San Donato come un piano B:

PAROLE – «San Donato altra presa in giro di Scaroni & co., forse la più grave in assoluto per chi aveva sposato, caldeggiato e promosso il progetto: tanto vale rimanere all’attuale San Siro e lasciare il dossier in mano a chi avrà i soldi per fare uno stadio all’altezza del Milan».