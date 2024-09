Nuovo stadio Milan, l’INDISCREZIONE non lascia più DUBBI! Intesa con l’Inter, la SOLUZIONE incredibile

Nuovo stadio Milan, indiscrezione che non lascia più dubbi: impianto in condivisione con l’Inter a San Donato. Ultime

Come riportato da Radio Rossonera, prende quota un’ipotesi particolare per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan.

Il dialogo Oaktree-Redbird è aperto per la condivisione di un nuovo stadio (a San Donato) e la questione sta prendendo quota Per S.Siro al momento si va verso un no alla proposta di ristrutturazione per rapporto troppo svantaggioso tra costi/benefici. Novità più dettagliate sono attese nei prossimi giorni.