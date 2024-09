Nuovo stadio Milan, la MOSSA del Diavolo mette all’angolo Sala! C’entra San Donato, AGGIORNAMENTO da non credere

Nuovo stadio Milan, la mossa del Diavolo mette all’angolo Sala: iniziati oggi i lavori per la recinzione della zona a San Donato

Come riferito da Il Cittadino di Lodi, il Milan ha oggi dato il via libera per la posa della recinzione che circonderà il perimetro adibito al nuovo stadio a San Donato:

PAROLE – «Nella zona di San Francesco a San Donato questa mattina, lunedì, il Milan ha dato il via ai lavori per la posa della recinzione che circonderà il perimetro di 1.500 metri dei terreni che il club ha acquistato per realizzarvi il proprio stadio».