Nuovo stadio Milan, Cardinale GONGOLA! Pronta la MARATONA estiva, c’è la DATA per le consultazioni

Nuovo stadio Milan, Gerry Cardinale gongola: maratona estiva per l’impianto a San Donato. A settembre al via le consultazioni

Come riportato da Il Cittadino di Lodi, arrivano buone notizie in casa Milan per quanto riguarda il nuovo stadio a San Donato. Gerry Cardinale può dunque sorridere: la situazione sembra decisamente molto ben avviata.

PAROLE – «San Donato: maratona estiva per lo stadio del Milan, a settembre le consultazioni. In autunno il forum pubblico sull’impianto da 70 mila posti nell’area San Francesco».