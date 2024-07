Numero maglia Adli Milan, CAMBIAMENTO per il centrocampista rossonero! Ecco quale sarà e il MOTIVO – FOTO

Numero maglia Adli Milan, CAMBIAMENTO per il centrocampista rossonero! Ecco quale sarà e il MOTIVO del gesto del calciatore. I dettagli

Come riportato nel comunicato del Milan per l’acquisto di Alvaro Morata, anche Yacine Adli cambia il suo numero di maglia in vista della prossima stagione. Infatti, il centrocampista rossonero ha ceduto il suo numero 7 all’attaccante spagnolo e il suo nuovo numero sarà il 94. Di seguito la nota del club rossonero:

NOTA – «Yacine Adli con grande disponibilità e generosità ha ceduto la maglia numero 7 ad Álvaro Morata; il suo nuovo numero sarà il 94».