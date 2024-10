Nuovo capitano Milan, Fonseca sorride: la gara con l’Udinese ha fornito la risposta decisiva, tifosi al settimo cielo

Nuovo capitano Milan, Fonseca può sorridere: grandissima prova di Mike Maignan contro l’Udinese

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha fornito questo aggiornamento sulla situazione fascia di capitano in casa Milan dopo la gara contro l’Udinese:

PAROLE – «Nel finale Maignan, fascia al braccio, usa il sinistro per rinviare (perché? un problema alla gamba destra?) ma in area esce, si fa sentire, para il parabile e sembra davvero leader. Il Milan, in un pomeriggio folle, forse ha trovato il suo nuovo capitano».