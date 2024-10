Nuovo capitano Milan, i tifosi hanno scelto: vogliono lui, messaggio a Fonseca

Nuovo capitano Milan, i tifosi votano Matteo Gabbia: il sondaggio della Gazzetta dello Sport è un avviso a Fonseca

Gabbia sarebbe il nuovo capitano ideale per i tifosi del Milan. A riferirlo è Gazzetta.it svelando i risultati del sondaggio lanciato ieri.

Il difensore, fresco di convocazione in Nazionale, ha superato i vari Maignan, Calabria, Morata, Theo Hernandez e Leao. Come? Con le prestazioni in campo (gol all’Inter incluso), ma anche per il suo atteggiamento e il suo attaccamento alla maglia. Vedremo dunque che decisioni prenderà Fonseca nelle prossime settimane.