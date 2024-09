Nuovo allenatore Milan, SPACCATURA in dirigenza! Confronto Furlani-Ibrahimovic, cosa sta SUCCEDENDO

Nuovo allenatore Milan, spaccatura in dirigenza: Furlani e Moncada spingono per Sarri, Ibrahimovic vuole Tudor o Terzic

Come riferito da Repubblica, c’è una vera e propria spaccatura nella dirigenza del Milan per quanto riguarda l’eventuale sostituto di Paulo Fonseca in caso di esonero.

Il club non ha fatto molto per spegnere le voci sul casting in corso per il successore di Fonseca, con Furlani e Moncada apparentemente favorevoli a Sarri (corteggiato pure dal West Ham, dove vacilla Lopetegui), mentre Ibra propende di più per Tudor o Terzic.