Nuovo allenatore Milan, PROPOSTO Moyes! Candidatura CLAMOROSA, TUTTI i dettagli

Nuovo allenatore Milan, proposto anche David Moyes tra i vari nomi circolati in orbita rossonera: al momento il Diavolo prende tempo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la situazione magmatica in casa Milan relativamente alla posizione di Paulo Fonseca ha portato nelle ultime ore diversi agenti a proporre i propri assistiti al club rossonero.

Tra le varie proposte è spuntata anche quella a sorpresa di David Moyes, ex tecnico tra le altre del Manchester United. Al momento l’opzione non sembra però essere molto calda con i rossoneri che sembrerebbero, in caso di cambio, orientati su Sarri.