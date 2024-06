Nuovo allenatore Milan, l’ipotesi ha dell’INCREDIBILE! Non se lo aspettava nessuno, c’è ANCORA questo scenario aperto

Nuovo allenatore Milan, Fonseca sembra il prescelto ma fino agli annunci ufficiali occhio alle clamorose sorprese

Clamorosa indiscrezione rilanciata da Tuttosport sul nuovo allenatore del Milan, colui che dovrà raccogliere l’eredità di Stefano Pioli che ha lasciato il club rossonero dopo quasi 5 anni.

Il prescelto sembra essere Paulo Fonseca ma il quotidiano non esclude clamorose sorprese: fino all’ufficialità, che tuttora manca, ogni possibilità è aperta. La prossima settimana sarà decisiva per capire in un senso o nell’altro le strategie del club rossonero.