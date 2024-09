Nuovo allenatore Milan, c’è LUI in pole! Concorrenza FITTA e contatti in corso, i tifoso STENTANO a crederci

Nuovo allenatore Milan, c’è Maurizio Sarri in pole in caso di esonero di Paulo Fonseca: contatti vivi, questo aspetto lo favorisce

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in caso di esonero di Paulo Fonseca da parte del Milan dopo il derby di domenica sera contro l’Inter il nome in pole attualmente è quello di Maurizio Sarri, tecnico libero dopo l’ultima esperienza alla Lazio e proposto ai rossoneri dai propri agenti anche in estate.

Sarri piace perchè utilizza il 4-3-3, modulo che si addice alle caratteristiche della rosa rossonera, perchè ha già allenato diversi calciatori presenti a Milanello (da Morata a Loftus-Cheek) e perchè avrebbe un ingaggio alla portata del club rossonero, ovvero circa 3.5 milioni di euro.