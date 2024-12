Nuovo allenatore Milan, arriva l’indiscrezione che spiazza i tifosi! Nessuna conferma, non se lo aspettava nessuno

Nuovo allenatore Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha smentito le voci che vorrebbero Allegri in trattativa coi rossoneri

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti, noto giornalista, ha parlato così del possibile arrivo di Max Allegri sulla panchina del Milan al posto di Paulo Fonseca:

PAROLE – «Da quello che so io non ci sono mai stati contatti del Milan con Allegri, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità, magari c’è una trattativa in corso… ma è giusto, non è che lo deve dire a me».