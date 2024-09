Nuovo allenatore Milan: LORO due sono in cima alla lista delle PREFERENZE per sostituire Fonseca

Nuovo allenatore Milan: LORO due sono in cima alla lista delle PREFERENZE. Le ultime sul possibile sostituto di Fonseca

Il Milan, come già successo nei primi 6 mesi del 2024 per cercare il successore di Pioli, si sta guardando intorno per il possibile sostituto di Fonseca in panchina.

Per Tuttosport i contatti sono già partiti e sono due i nomi in cima alla lista delle preferenze dei rossoneri: Terzic e Sarri. Subito dietro ci sarebbero Conceiçao, Tudor e Tuchel, mentre sullo sfondo resta Allegri.