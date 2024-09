Nuovo allenatore Milan, Bianchin SVELA il retroscena: «I tifosi volevano LUI, ecco perchè non è ARRIVATO»

Nuovo allenatore Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena su Thiago Motta: i dettagli

Intervenuto sul proprio profilo di Youtube, Luca Bianchin ha rivelato:

PAROLE – «Ma il Milan non poteva prendere Thiago Motta invece di Fonseca? La domanda torna in 1, 10, 100 post sui social milanisti. Ha senso spiegare perché Thiago Motta per il Milan non è mai stato una trattativa avanzata. Perché? Primo elemento: la Juve. Giuntoli per Motta si è mosso molto presto, già in autunno. Secondo: le idee di Motta. Vuole essere al centro dei processi decisionali, anche sul mercato. Terzo: il Milan. Il Milan ha sempre cercato di creare un gruppo di lavoro».