Nuovo allenatore Milan, RETROSCENA Conte! Lo SVELA Braida, notizia CHOC

Nuovo allenatore Milan, retroscena Conte! Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, lo avrebbe sicuramente portato a Milanello

Clamoroso retroscena svelato da Ariedo Braida, ex storico dirigente del Milan, a Radio Kiss Kiss, su Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli. Braida, se fosse stato ancora in società, avrebbe portato il salentino in panchina. Nonostante le richieste dei tifosi, i rossoneri hanno poi scelto Paulo Fonseca:

Mister Conte era un profilo che poteva fare al caso del Milan?

«Se fossi stato ancora lì, l’avrei preso sicuramente».